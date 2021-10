Roma, brucia il ponte dell’Industria: la viabilità alternativa tra Ostiense, Marconi e stazione Trastevere

Roma – Interdetto al transito pedonale e veicolare il ponte dell’Industria, in zona Ostiense, a Roma, colpito ieri sera da un incendio (leggi qui). Danneggiato anche il passaggio ciclopedonale. La chiusura è stata necessaria perché il calore delle fiamme ha deformato parte del passaggio e della pista. Attesi controlli e verifiche sulla stabilità della struttura, che potrebbe essere stata compromessa. Vietati anche transito, navigazione e stazionamento nel tratto di Tevere interessato.

La viabilità tra Ostiense, Marconi e stazione Trastevere è in tilt. Sul posto per la viabilità la polizia locale di Roma Capitale. Il traffico veicolare è stato dirottato su strade limitrofe. I percorsi alternativi sono via Ostiense, viale Marconi e via Ettore Rolli, a seconda delle necessità. Al momento sono circa 180 le famiglie ancora senza corrente, utenze e gas.

