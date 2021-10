Fiumicino, Fata e Feola: “Il marciapiede in via di Granaretto una vittoria per tutti noi”

Fiumicino – “Abbiamo appreso dalla stampa cittadina che finalmente sono iniziati i lavori per la realizzazione del marciapiede su via di Granaretto (leggi qui). La messa in sicurezza di quel tratto di strada attraverso la realizzazione di un marciapiede, sul quale adesso genitori e studenti potranno transitare senza correre rischi inutili, è una vittoria di tutti i comitati cittadini, i movimenti ed i partiti politici che si sono battuti negli anni affinché questo avvenisse”.

A parlare sono Patrizia Fata e Roberto Feola, esponenti di Fratelli d’Italia Fiumicino, che sottolineano: “Il nostro auspicio è che adesso i lavori proseguano celermente, e su questo vigileremo come nostra abitudine, visto che l’anno scolastico è già iniziato ed i ragazzi che si recano a scuola percorrendo quel tratto di strada corrono gli stessi rischi di avere incidenti esattamente come accadeva negli anni passati”.

