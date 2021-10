Ardea, il Pd Lazio: “Piena fiducia nel sindaco Savarese”

Ardea – “Ribadiamo la fiducia nel sindaco Savarese”. Lo scrivono in un comunicato il segretario regionale Bruno Astorre e Rocco Maugliani, segretario Pd provincia di Roma. Dopo il comunicato del Pd locale di Ardea, in cui il partito rivalutava “l’inversione dell’ordine del rapporto di collaborazione o alleanza” con il M5S (leggi qui), Astorre e Maugliani chiariscono la situazione, ribadendo la collaborazione Pd-M5S.

“In merito al comunicato del circolo Pd di Ardea uscito stamattina – si legge nella nota – a corollario dell’analisi del voto, che evidentemente ha prestato il fianco ad interpretazioni assolutamente non in linea con gli intendimenti del Partito Democratico, siamo a ribadire la fiducia nell’amministrazione comunale cittadina, nel sindaco Savarese e nell’alleanza con il Movimento Cinque Stelle che abbiamo perseguito con tenacia anche in vista delle elezioni amministrative ormai prossime”.

“D’accordo con il circolo locale avevamo già provveduto a rimuovere quel comunicato prima che ad esso venisse data pubblicità”, concludono Astorre e Maugliani.

