Elezioni 2021, l’Ascom incontra i candidati in ballottaggio per la presidenza del X Municipio

Ostia X Municipio – “Con un faccia a faccia, Ascom Confcommercio Roma Litorale Sud incontra pubblicamente i rappresentanti delle forze politiche in ballottaggio per la presidenza del X Municipio. Quel patto di fiducia che l’Associazione dei pubblici esercizi ha richiesto per la pianificazione strategica del Litorale romano ora diventa sempre più concreto”.

Lo annuncia in una nota stampa l’Ascom Confcommercio Roma Litorale Sud.

“Verranno approfonditi tutti gli elementi che il Consiglio direttivo dell’Ascom Ostia Confcommercio Roma Litorale sud ha definito per risolvere quelle criticità che frenano lo sviluppo del X Municipio. La Presidente Valeria Strappini ascolterà le azioni concrete che Monica Picca e Mario Falconi e metteranno in campo per realizzare il loro progetto politico di città.

L’incontro si terrà a Ostia lunedì 11 ottobre dalle ore 10:30 e potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook di Ascom Confcommercio Roma Litorale Sud”.

