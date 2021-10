Skate Canada d’argento: Guignard – Fabbri conquistano il quinto podio in carriera

Il primo podio italiano nella stagione di ISU Grand Prix porta la firma di Charlène Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre). I campioni tricolori della danza sul ghiaccio di Skate Canada confermano il piazzamento della rhythm dance e conquistano il quinto podio in carriera in un appuntamento del circuito internazionale (in aggiunta al terzo posto nella Finale di Grand Prix 2018-19).

Al Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver gli allievi di Barbara Fusar Poli eseguono una free dance di alto profilo, sicura e convincente, grazie a cui raccolgono 121.23 punti e totalizzano un punteggio complessivo di 200.05 punti. A trionfare davanti a loro i grandi favoriti della vigilia, i canadesi padroni di casa Gilles-Poirier, premiati oggi con 125.32 punti per il secondo segmento di gara e dunque davanti a tutti a quota 210.97. Terzi gli spagnoli Smart-Diaz con 192.93 punti.

Aspettative rispettate e confermato dunque il ruolo di primissimo piano sulla scena internazionale di Marco e Charlene, ormai nell’elite dei grandissimi della danza mondiale.

(foto@WilmaAlberti/Fisg)

