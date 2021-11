Un sorriso per lo sport: in aiuto dei bimbi Vanessa Ferrari e Irma Testa

Amazon e Sport Senza Frontiere (SSF) si uniscono nella battaglia per garantire l’inclusione sociale di minori in situazioni di disagio.

Nasce così “Un Sorriso per lo Sport“, il progetto solidale ed educativo promosso da Sport Senza Frontiere, scelto e sostenuto da Amazon, che ha donato 200 mila euro, e rivolto a 150 bambini di Roma (60), Milano (40), Napoli (30), Torino (10), Bergamo (10), che vivono in condizioni di grave disagio socio-economico, di età compresa tra i 6 ed i 14 anni e alle loro famiglie.

Sport Senza Frontiere è la Onlus che dal 2011 organizza in Italia percorsi educativo-sportivi gratuiti per bambini in condizioni di difficoltà socio-economiche o psicologiche in varie aree a rischio ed inserisce i ragazzi in programmi sportivi, integrati, personalizzati e svolti più volte a settimana, seguendoli anche dal punto di vista psico-sanitario con visite mediche periodiche.

Un monitoraggio che vedrà impegnata l’equipe di SSF anche in questa iniziativa, che permetterà ai bambini di praticare sport gratuitamente e di seguire l’esempio degli Ambassador del progetto, il campione del mondo Filippo Magnini e le medaglie olimpiche di Tokyo 2020 Vanessa Ferrari e Irma Testa, oltre alla ginnasta Carlotta Ferlito. “Il contrasto alla povertà educativa e all’emarginazione sociale – dichiara Alessandro Tappa, presidente di SSF – passa anche attraverso la necessità di garantire l’accesso allo sport come diritto fondamentale del minore a prescindere dalla condizione sociale dalla quale proviene. Il progetto si configura anche come intervento riabilitativo in risposta ai ‘danni collaterali’ causati dall’emergenza Covid-19. Siamo molto soddisfatti di aprire una stagione di collaborazione con Amazon che ci permetterà di raggiungere un numero maggiore di bambini e di utilizzare al meglio lo sport quale potente strumento di inclusione e recupero dalle difficoltà”.

Alla campagna solidale si potrà contribuire donando uno dei prodotti della wish-list creata da Sport Senza Frontiere su Amazon.it, che comprende materiali sportivi che serviranno ai bambini per le loro attività. (Ansa).

(foto@FederazionePugilisticaItaliana/Facebook)

