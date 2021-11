Omicidio a Borgo Montello, una criminologa per risolvere il giallo

Latina – La difesa del 38enne indiano arrestato per l’omicidio a Borgo Montello del 29enne ha incaricato la criminologa Marina Baldi di analizzare le tracce ematiche presenti sulla scena del delitto.

L’avvocato Amleto Coronella chiamato a rappresentare l’unico indagato, almeno al momento, per l’omicidio del 29enne suo connazionale nel corso della festa organizzata da quest’ultimo il 30 ottobre scorso per la nascita del figlio (leggi qui), ha scelto di nominare il perito per stabilire a chi appartengano le tracce di sangue.

Un esame utile ad accertare se quel sangue sia della vittima, dell’indagato o di altre persone presenti alla rissa.

Si tratta di un ulteriore tassello che la difesa intende sommare a un un quadro che al momento ritiene basato esclusivamente su elementi indiziari, testimonianze insufficienti a confermare la responsabilità del 38enne.

Tutto questo mentre si aspetta la fissazione dell’udienza al Tribunale del Riesame (leggi qui), il cui ricorso è stato depositato dai difensori del 38enne già la scorsa settimana.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

