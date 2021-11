Mamma con due bambine sfrattata a Fiumicino, intervengono i Servizi Sociali

Fiumicino – “La vicenda della signora Luana, apparsa in questi giorni sulla stampa locale (leggi qui), è nota al Comune e all’assessorato ai Servizi Sociali“. Lo fa sapere, in una nota, l’assessora ai Servizi Sociali, Alessandra Colonna.

“Conosciamo il momento di difficoltà di Luana e della sua famiglia. Infatti, quando due mesi fa si è rivolta a noi per ricevere assistenza, dopo che le era arrivato il secondo avviso di sfratto, i nostri uffici hanno immediatamente preso in carico il caso e avviato le procedure necessarie, nonostante il poco tempo a disposizione rispetto alla data fissata per lo sfratto esecutivo. Alla signora Luana è stata offerta la soluzione che sempre adottiamo in queste situazioni di emergenza – spiega Colonna -: l’affitto di un appartamento a nostre spese fino a quando la sua situazione economica non fosse cambiata permettendole di essere indipendente cosa che, a quanto pare, dovrebbe concretizzarsi nel giro di qualche mese. I fondi necessari all’affitto di un appartamento, che la signora ha già trovato, sono stanziati: manca solo che lei firmi il contratto”.

“Il mio assessorato è sempre a disposizione per assistere le persone in difficoltà che da noi trovano sempre la porta aperta e personale preparato e competente” conclude l’assessora.

