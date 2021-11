Sottopasso di Aranova, Severini: “Anche se con molto ritardo, bene l’attivazione dei lavori. La tutela dei cittadini viene prima di ogni cosa”

Fiumicino – “Finalmente il sottopasso di Aranova avrà l’illuminazione (leggi qui): una conquista dopo innumerevoli denunce di degrado e richieste sia di pulizia, che di messa in sicurezza. Si tratta di battaglie che noi di Crescere Insieme portiamo avanti da sempre e che oggi finalmente vedono delle azioni concrete”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“La mia mozione a tal proposito, – spiega il Capogruppo – era stata, infatti, approvata all’unanimità nel 2020: non possiamo che essere contenti che ora si dia seguito ai lavori portati nelle aule e che per troppo tempo sono rimasti chiusi nei cassetti. Ringraziamo l’Amministrazione per aver accolto il problema da noi sollevato e per essersi attivata”.

“Tutto questo dimostra la propositività delle nostre azioni, troppo spesso giudicate come critiche o disfattistiche – conclude Severini -. Ribadiamo che noi ci siamo sempre. La tutela del nostro territorio e dei nostri concittadini devono venire prima di ogni cosa“.

