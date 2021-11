Human Rights Italia Gala Awards 2021: Tortu, Busà e Contrafatto ritirano il premio

Splendida serata a Milano, in occasione del ‘Leave DeSign’, l’evento organizzato dall’organizzazione no profit Robert F. Kennedy Human Rights Italia. Sul palco sono saliti molti personaggi famosi, tra cui anche il generale Francesco Paolo Figliuolo per il suo contributo umano e professionale alla tutela per il diritto alla salute.

Accanto a lui, anche i campioni olimpici e paralimpici. Tra di essi sono stati premiati Filippo Tortu, oro nella 4×100 e Luigi Busà oro nel kumite alle Olimpiadi, Monica Contrafatto bronzo nei 100 metri alle Paralimpiadi. La motivazione dei riconoscimenti è il segno lasciato dagli atleti durante il periodo della pandemia da Covid. Tortu ha scritto sulla sua pagina personale Facebook: “Una serata dedicata all’Italia e ai valori del nostro Paese. Orgoglioso di aver ritirato, insieme ai miei colleghi Monica Contrafatto e Luigi busà, il Robert F. Kennedy Human Rights Italia Award 2021. Un premio dedicato a tutti coloro che sono stati capaci di “lasciare il segno” in questa lotta alla pandemia”.

Durante la serata, sono stati messi all’asta 35 pezzi di design grazie a Cristiano De Lorenzo, direttore di Christie’s, partner della serata insieme alla rivista ‘Interni’.

Ha ricevuto applausi e premi anche l’ambasciatrice italiana negli Stati Uniti Mariangela Zappia per il suo lavoro per la parità di genere alle Nazioni Unite e la parlamentare Mara Carfagna “per l’attività in favore dei più vulnerabili”, dalla legge sul reato di stalking al progetto di bonifica delle baraccopoli di Messina.

Presente Kerry Kennedy, settima figlia del senatore Robert Francis Kennedy e presidente onoraria di ‘Rfk’, insieme a Stefano Lucchini, presidente dell’Associazione Human Rights Italia. L’evento è stato presentato dall’attore Neri Marcorè: “Questa serata è stata dedicata a tutti coloro che, con il proprio lavoro e le proprie energie, hanno aiutato l’Italia in questi ultimi due anni di pandemia che hanno visto RFK Italia impegnata a portare aiuto alle persone più fragili e alle famiglie più bisognose, in particolare a Firenze con Croce Rossa Italiana e nell’area di Milano con Caritas Ambrosiana”, ha dichiarato Stefano Lucchini, presidente del Robert F. Kennedy Human Rights Italia.

“Con tali premi – ha aggiunto – abbiamo dato un riconoscimento a chi, col suo lavoro, fa sì che il nostro Paese, dopo il dramma vissuto nei primi mesi del 2020, sia adesso un esempio per la pronta reazione alla sfida sanitaria; ai talenti sportivi che nell’estate 2021 hanno scalato i podi di numerose discipline, portando a Tokyo anche i valori di solidarietà e inclusione promossi dallo sport; alle istituzioni che si battono da anni per la parità di genere, in un momento in cui molte donne continuano ad essere vittima di violenza e di discriminazione”.

I fondi raccolti sono stati destinati ai tre programmi del Robert F. Kennedy Human Rights Italia: educazione civica e diritti umani “CivicAttiva”, presente nelle scuole e nelle università italiane e che ogni anno coinvolge docenti studenti; inclusione socio lavorativa di migranti, rifugiati e richiedenti asilo e persone in stato di vulnerabilità “Bobby’s Dream”, elaborato in collaborazione con altre organizzazioni; “Community”, che sostiene le comunità toscana e lombarda provate dalla pandemia.

