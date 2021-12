La data da segnare in calendario per Max è quella del 12 dicembre. A 12 giorni dal Natale, il pilota della Red Bull vuole farsi il regalo più bello. Lo aspetta il primo titolo mondiale in Formula Uno, ma prima deve superare l’ostacolo del campione in carica e già sette volte iridato Hamilton. Il grande rivale, opponente in cima alla classifica del Mondiale piloti a pari punti e di duelli leggendari in pista, che fanno pensare a quelli tra i grandi del passato, tra cui Senna e Prost, venderà cara la pelle.

Ma Verstappen prepara la gara della vita con attenzione e concentrazione: “Sono entusiasta di essere di nuovo ad Abu Dhabi. La gara dell’anno scorso non è un buon riferimento in quanto ci sono stati molteplici fattori che hanno contribuito al risultato. Nelle ultime gare ci è mancato un po’ di ritmo, ma speriamo che non sarà così questo fine settimana. Il circuito di Yas Marina ha subìto alcune modifiche e ora la pista è molto più veloce”. Proprio lì si concluderà la stagione della Formula Uno 2021 e proprio lì, l’universo dei motori deciderà il suo Re dell’anno odierno.

Una grande sfida quella di domenica, nel Gran Premio di Abu Dhabi che assegnerà appunto il Mondiale piloti a uno solo, fra Lewis Hamilton e Max Verstappen. L’olandese della Red Bull riflette su ciò che lo aspetta. “Dicevo che la pista è più veloce – spiega Verstappen – e sarà interessante vedere come influenzerà l’assetto della vettura. È molto importante avere una buona qualifica ad Abu Dhabi, quindi speriamo di poterlo fare”. Agguantare la pole position sarà fondamentale per lanciare la macchina e il cuore sul traguardo finale. Un traguardo inseguito per mesi di colpi di scena in pista e di emozioni da ricordare. Un grande anno per lui. Che dice: “Abbiamo realizzato molte vittorie e vissuti bei momenti quest’anno – ammette – e siamo stati molto più competitivi in generale rispetto agli anni precedenti. Come squadra, possiamo essere molto contenti e orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto in questa stagione. Siamo a pari punti e so che come squadra daremo tutto per vincere questo campionato”.

Quella di domenica “sarà una gara entusiasmante e vogliamo concludere la stagione nel miglior modo possibile”. Quindi primo sul podio. Il 12 dicembre lo aspetta, insieme al Re Hamilton.

(foto@MaxVerstappen/Facebook)

