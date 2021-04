Gran Premio di Imola, duello con Hamilton: alla fine vince Verstappen

Imola – Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Imola, disputato sulla pista dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari.

L’olandese della Red Bull ha preceduto sul traguardo la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton, secondo al culmine di un’eccezionale rimonta e dopo un errore che gli aveva fatto perdere posizioni; terza la McLaren di Lando Norris e quarta la Ferrari del monegasco Charles Leclerc.

“E’ stata davvero una sfida molto impegnativa, soprattutto all’inizio. Rimanere in pista era difficile, perché dopo il via era molto scivolosa. Poi, le gomme, il graining sul bagnato, ho scelto bene quando cambiarle. Non è mai facile. Poi ho avuto un piccolo spavento alla ripartenza, ma tutto il resto è andato bene: sono molto contento”. Verstappen, dopo avere conquistato l’11esima vittoria in carriera, la prima su suolo italiano, parla a Sky Sport.

“La ripartenza? Un piccolo spavento. Stavo cercando di riscaldare le gomme con l’acceleratore, ma sono stato fortunato a non girarmi – aggiunge l’olandese -. La prima curva? Sono stato sorpreso io stesso dalla partenza. Abbiamo lavorato tanto per migliorare lo start in queste condizioni e ci siamo riusciti. Classifica? La stagione è lunga, dobbiamo mantenere la calma”.

“La partenza non è stata fra le mie migliori, facciamo ancora fatica sul rettilineo. Oggi abbiamo pagato un prezzo alto, ma ci stiamo lavorando. Il passo era molto buono; quando dobbiamo lottare, invece, andiamo in difficoltà. A parte quello è stata una gara positiva, siamo stati competitivi sotto la pioggia e non ce l’aspettavamo, viste le esperienze degli anni scorsi. Il passo era abbastanza buono anche nel finale, sull’asciutto. Abbiamo pagato un po’ il carico nel finale, ma all’inizio eravamo avvantaggiati”. Charles Leclerc al termine del Gran Premio, che lo ha visto classificarsi al quarto posto, racconta la gara a Sky Sport. “Senza bandiera rossa avremmo avuto una posizione diversa. Vediamo il bicchiere mezzo pieno, volevo il primo posto ma è una giornata positiva”, aggiunge il ferrarista. (Ansa).

