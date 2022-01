Il Covid ferma la Corsa di Miguel: appuntamento slittato al 25 aprile

Roma – Già la We Run Rome era stata rimandata a causa dell’esplosione del contagio da Covid in Italia e a Roma (leggi qui). Aveva scatenato una serie di polemiche la decisione del Campidoglio. La Fidal si era mossa tramite il presidente Mei (leggi qui) e anche Fidal Lazio, con il numero uno Martelli (leggi qui). Entrambi invitavano a non fermare le corse su strada, organizzate e governate in rigidi protocolli anti Covid.

Nonostante questi appelli e i progetti anti contagio, l’atletica si ferma ancora una volta. Si fermano tutti i settori e anche lo sport lo sta facendo. Dal calcio in giù. In calendario la Corsa di Miguel era fissata per il 30 gennaio. La gara podistica consueta che ricorda la figura del Desaparecido argentino morto si svolge ogni anno e nello stesso periodo, vedendo suo affascinante traguardo da qualche anno, all’interno dello Stadio Olimpico. Gli organizzatori ne danno notizia sulla pagina ufficiale Facebook della famosa corsa. Si svolgerà allora il 25 aprile prossimo: “Nuove norme a tutela della salute, nate dall’impennata della curva epidemiologica, rendono impossibile confermare”.

Di seguito la nota

“Cari amici,

sono ore frenetiche per tutto e per tutti. E il mondo dello sport non fa eccezione. Le nuove norme a tutela della salute, nate dall’impennata della curva epidemiologica, e la loro interpretazione da parte delle autorità amministrative e sanitarie rendono impossibile confermare la data del 30 gennaio 2022 per lo svolgimento della Corsa di Miguel.

Grazie alla collaborazione di tutti gli interlocutori coinvolti abbiamo individuato una nuova data. La Corsa di Miguel si svolgerà LUNEDÌ 25 APRILE. Nelle prossime ore forniremo tutti i dettagli organizzativi ma nel frattempo dovevamo una risposta ai tanti che ci hanno scritto e contattato come sempre con grande affetto. Ci vediamo il giorno della Liberazione sempre allo stadio Olimpico!

Grazie a tutti”.

