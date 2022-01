Coronas (Forza Italia): “Che fine ha fatto il progetto di Piazza della Madonnella?”

Fiumicino – “Da troppo tempo Isola Sacra attende la riqualificazione della Madonnella, troppi progetto sono stati presentati in pompa magna senza che si arrivasse mai all’inizio dei lavori. E soprattutto, come al solito con questa amministrazione, ci troviamo nell’assoluta mancanza di comunicazioni sullo stato dell’arte”. A parlare è il capogruppo di Forza Italia, Alessio Coronas.

“Era giugno 2021 – prosegue – quando dalla Regione fecero sapere che era stato concesso all’amministrazione comunale un finanziamento straordinario, pari a 300mila euro (leggi qui) per il recupero, la riqualificazione, gli interventi di arredi urbano e realizzazione di una nuova rotatoria della piazza della Madonnella a Isola Sacra.

A stretto giro di posta fu anche presentato il progetto (leggi qui), che vedeva una nuova grande rotatoria che insisteva sui terreni alle spalle dell’edicola. Di quel progetto non si è vista ancora traccia, né qualcuno si è degnato di dare comunicazioni in merito.

Allora viene il sospetto che quell’annuncio forse sia stato frettoloso. Siamo sicuri che il Comune possa davvero utilizzare quelle porzioni di terreno? Che ne è stato del contenzioso in atto? Ci sono stati ricorsi? E perché nessuno dice nulla?

Domande che sarà mia cura presentare formalmente con un’interrogazione al Consiglio comunale. La Madonnella ha assoluto bisogno di riqualificazione, e su questo non c’è dubbio. Ma la cittadinanza ha diritto di sapere i tempi, le modalità e soprattutto parlare di progetto realmente realizzabili”.

