“No alle navi da crociera al vecchio faro di Fiumicino”: l’assemblea popolare si farà il 5 febbraio

Fiumicino – “No alle navi da crociera al vecchio faro di Fiumicino”. Programmata per dicembre e annullata a causa dell’emergenza Covid-19, l’assemblea popolare organizzata dal comitato “Tavoli del Porto” si terrà sabato 5 febbraio, alle ore 10 in Piazza Grassi. “Si discuterà – si legge in una nota diffusa dal comitato – della spinosa questione della portualità di Fiumicino per poter creare un tavolo di confronto che le Istituzioni continuano a negare alla cittadinanza. Prenderanno parola alcuni esponenti delle numerose associazioni che compongono I Tavoli del Porto, con la possibilità per chiunque di contribuire intervenendo”.

