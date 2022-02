Alessio Coronas (Forza Italia): “Solidarietà al presidente Baccini”

Fiumicino – “La notizia delle minacce al presidente Mario Baccini ci preoccupano. Piena solidarietà al leader dei Cristiano Popolari e massima attenzione su ciò che sta accadendo”. A parlare è il capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, Alessio Coronas. “A nome dell’intero gruppo di Forza Italia – prosegue -, nel ribadire la piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine, sottolineiamo che l’onestà e la fermezza che da sempre guida l’operato di Baccini si sapeva poter far infastidire certi ambienti criminali. E’ il prezzo da pagare in questo mondo di ladri, come cantava Venditti. Ma è anche l’ennesima conferma della statura morale del leader del centrodestra a Fiumicino”.

