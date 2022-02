“All’Asl Roma 3 manca il personale di neuropsichiatria infantile”: il M5S scende in piazza

Ostia – “La Asl Roma 3 è al collasso. La mancanza di neuropsichiatri infantili, psicologi dell’età evolutiva, assistenti sociali, logopedisti, Tnpee nei servizi di neuropsichiatria infantile (Tsmree) della ASL Roma 3 sta portando all’esasperazione le famiglie e i docenti, che si trovano da soli senza cure e assistenza”.

Inizia così una nota a firma dei gruppi consiliari del Movimento 5 Stelle di Fiumicino e del Municipio X, XI e XII di Roma, che spiegano: “La mancata integrazione di nuovo personale specializzato da inserire negli uffici di competenza a fronte delle quiescenze, malgrado il fortissimo incremento di richieste di assistenza e cura, rende ancor più critico il servizio che non potrà più essere erogato per accogliere la domanda di presa in carico: questo significa che i genitori dovranno rivolgersi alle cure private a pagamento”.

“La situazione – dicono – è intollerabile, per questo abbiamo presentato una proposta di mozione in ognuno dei Municipi coinvolti, in Assemblea Capitolina e nel Comune di Fiumicino, per chiedere al Presidente della Regione Lazio di procedere con urgenza ad assumere personale specializzato in neuropsichiatria infantile, psicologi dell’età evolutiva, assistenti sociali, logopedisti, Tnppe da collocare nei servizi di neuropsichiatria infantile della Asl Roma 3″.

Ed è proprio per protestare contro questa situazione che domani, giovedì 17 febbraio, alle ore 8.45, gli esponenti del M5S capitolino organizzeranno un flash mob in via di Casal Bernocchi, di fronte alla sede dell’Asl.

“La dotazione di personale deve essere programmata in relazione al bacino di utenza e alla popolazione in età evolutiva servita. Ogni presa in carico del minore – chiariscono i consiglieri pentastellati – deve rispondere ad esigenze correlate con un successivo e specifico piano terapeutico che deve essere ‘personalizzato, multimodale, integrato e verificabile’ nei suoi esiti. Il Tsmree è notevolmente sottodimensionato sia in risorse umane sia in risorse strutturali. Da una ricognizione mancano 7 neuropsichiatri, 10 psicologi, 20 Tnpee/Fisioter, 20 Logopedisti, 30 educatori professionali, 12 infermieri, 20 assistenti sociali, 6 sociologi, 21 amministrativi e 12 commessi”.

“Questi dati evidenziano una gravissima carenza di tutte le figure professionali nella Asl Roma 3, alla quale la Regione Lazio deve provvedere con urgenza attingendo anche dalle graduatorie esistenti – chiedono -. Questa è una battaglia che genitori e docenti stanno portando avanti anche attraverso una raccolta firme a difesa del diritto alle cure e all’assistenza per i minori con patologie e che abbiamo subito sposato. Invitiamo anche le altre forze politiche ad unirsi a sostegno della causa”.

Di Giovanni: “La petizione finirà sul tavolo della Regione”

“Il dramma che stanno vivendo centinaia di famiglie a causa della mancanza, nella Asl Roma 3, di figure specializzate in grado di supportare i bambini e i ragazzi con disturbi neuropsichiatrici non può e non deve passare inosservato“, commenta Antonino Di Giovanni, ex capogruppo del Movimento 5 Stelle nel X Municipio di Roma.

“Trovo giusta e sacrosanta la raccolta firme che ha sollevato il problema – dice -, ma non possiamo limitarci a questo. Serve un’interlocuzione diretta con i decisori politici, per far sì che la petizione non resti sulla carta. Per questo motivo ho ritenuto opportuno coinvolgere l’assessora regionale Roberta Lombardi e il capogruppo M5S alla Regione Lazio, Loreto Marcelli, che è anche componente della Commissione Sanità, affinché si possa arrivare concretamente alla risoluzione del problema”.

“Grazie alla loro disponibilità, sarà convocata in tempi strettissimi un’apposita commissione regionale, nel corso della quale saranno ascoltati anche i soggetti direttamente interessati, per arrivare ad una soluzione definitiva che dia risposte tangibili a questi ragazzi e alle loro famiglie. Sono fiducioso – conclude Di Giovanni – che l’intervento regionale di Lombardi e Marcelli possa realmente concretizzare le istanze delle famiglie del X, XI e XII Municipio di Roma e del Comune di Fiumicino, riuscendo a dotare la Asl Roma 3 di neuropsichiatri infantili, psicologi dell’età evolutiva, assistenti sociali, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’ età evolutiva (i cosiddetti Tnpee)”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.