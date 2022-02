RomaOstia 2022, 7500 iscritti al via della gara del 6 marzo

Roma – Dopo oltre due anni si ritorna in Campidoglio per la presentazione ufficiale della RomaOstia Half Marathon, la corsa che da Roma porta al mare, in programma domenica 6 marzo.

Evento molto atteso, che ha visto la partecipazione di istituzioni, giornalisti, partner e tanti amici di una delle manifestazioni sportive più amate ed apprezzate del mondo del running, organizzata dal Gruppo Sportivo Bancari Romani GSBRun in partnership con RCS Sports & Events.

A fare gli onori di casa il Presidente e inventore della RomaOstia Luciano Duchi, da 47 anni al timone dell’evento, affiancato da Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale, che ha portato i saluti del sindaco Roberto Gualtieri.

E proprio Luciano Duchi, il patron della RomaOstia, ha svelato i dettagli di questa edizione, che, come sempre, offrirà ai runner la possibilità di correre un grande evento alle porte della primavera con gli alti standard organizzativi che da tradizione contraddistinguono la RomaOstia Half Marathon.

Gli interventi in conferenza stampa

Tra gli interventi della mattinata: la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, il delegato alla Sport del Presidente della Regione Lazio, Roberto Tavani, la vicepresidente vicario del Coni Silvia Salis, il Responsabile Investor Relations & Sustainability di Acea Stefano Songini e il responsabile dei mass events di RCS Sports & Events Andrea Trabuio. A moderare la presentazione, Laura Duchi, Race Director della RomaOstia Half Marathon.

Presente in sala anche la runner siciliana Rosalba Console, vincitrice dell’edizione nel 2005.

Di seguito le principali caratteristiche della 47esima edizione.

Il Percorso – Resta confermato lo stesso tracciato del 2021, per il quale erano state introdotte alcune modifiche rispetto alle precedenti edizioni. In particolare, sono stati eliminati gli ultimi metri di “andirivieni” prima del traguardo. Metri guadagnati nella prima parte del percorso, quella che si snoda all’interno del quartiere Eur.

Una variazione ampiamente rodata e ben sperimentata dai partecipanti proprio lo scorso ottobre, con ottimi feedback di natura tecnica e nei riscontri cronometrici, forniti sia dagli élite runners sia dalle migliaia di amatori che hanno preso parte alla gara. Apprezzata, in particolare, la location della nuova finish line, posta direttamente sul piazzale della Rotonda, con una suggestiva vista sul mare. Resta invariato il posizionamento della linea di partenza, nelle immediate vicinanze del Palalottomatica e le modalità di svolgimento della stessa: la partenza sarà articolata in 4 diverse onde seguendo, con scrupolosa attenzione, le direttive dalla Fidal relative allo svolgimento delle corse su strada. Si parte alle 9.00 con la prima onda, fino alle 9.30 per la quarta.

Casa RomaOstia – Per garantire a partecipanti ed agli operatori la maggior sicurezza possibile, anche per l’edizione numero 47 Casa RomaOstia sarà allestita – venerdì e sabato dalle ore 10 alle 19 – in piazzale Pier Luigi Nervi, di fronte al PalaLottomatica, a pochi passi da dove domenica partirà la gara. Qui, oltre al ritiro del race kit e del pettorale, sarà possibile incontrare tutti i partner e gli sponsor della manifestazione per scoprirne e testarne i vari prodotti.

Gli Atleti Élite – Il primatista italiano di maratona (2h07.19) e di mezzamaratona (60.07) e terzo all’ultima Maratona di New York, Eyob Faniel (Fiamme Oro), sceglie la RomaOstia per testare la sua condizione, in vista del prossimo impegno del 18 aprile alla Boston Marathon. Motivo di assoluto orgoglio per lo staff del GSBRun che renderà la competizione del prossimo 6 marzo estremamente avvincente.

Sebastian Sawe, con 59.02 come record personale, sarà il portacolori degli altipiani con il miglior accredito: per Sawe si tratterà della seconda gara in Europa e, dopo il fortunato debutto a Siviglia, siamo certi possa essere un assoluto protagonista anche a Roma.

Tornano alla RomaOstia due atleti keniani già protagonisti nel recente passato: Leonard Langat Kipkoech secondo nel 2016 con 59.19 e Moses Kemei secondo nel 2018 in 60.44, alle spalle di Galen Rupp.

Terzo alla Mezza di Barcellona nel 2020 con 60.00, il keniano Moses Koech sarà uno dei principali rivali insieme al sudafricano Adam Lipschitz e al debuttante Gemechu Dida, recente vincitore della Great Ethiopian Run sui 15k.

Per i colori azzurri, oltre a Faniel, sarà al via anche l’olimpico di maratona Yassine ElFathaoui (ASD Circolo Minerva).

In campo femminile, invece, con il personale di 1h07.17 la keniana Irene Kimais sarà probabilmente la favorita della competizione femminile e dovrà vedersela con l’etiope Alemitu Tariku, accreditata di un personal best di 1h07.58. Si segnala la presenza della statunitense Allie Kieffer che testerà la propria condizione in vista di una maratona primaverile, tentando anche di migliorare il proprio primato sulla distanza di 1h10.40.

Dopo il felice debutto nella scorsa edizione, l’azzurra Rebecca Lonedo (Atl.ca Vicentina) ritorna alla RomaOstia per cercare di sfidare la performance di 1h11.08 dello scorso novembre.

Le Iscrizioni – Il trend continua a essere in crescita, a dimostrazione del grande desiderio delle migliaia di runner di tornare regolarmente a correre dopo due anni complicati. Già 7500 i runner che hanno prenotato un pettorale per il 6 marzo, provenienti da tutte le regioni italiane e da 133 Paesi del mondo. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale: www.romaostia.it

Checkup Longevity a cura della Fondazione Gemelli – Dopo il successo e le importanti evidenze scientifiche emerse dall’indagine volta a misurare gli effetti derivanti da Covid-19 sui runner, promossa dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – Università Cattolica del Sacro Cuore, in occasione della prossima RomaOstia si rinnova la partnership con l’ospedale. In avvicinamento alla gara, infatti, tutti i partecipanti riceveranno via mail un nuovo questionario digitale, contenente domande diverse: a chi ha contratto il virus e a chi ha semplicemente fatto il vaccino. La ricerca sui partecipanti si collega al progetto Longevity Run, coordinato dal professor Francesco Landi, grande appassionato di corsa, docente presso la stessa Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica e Direttore della UOC Medicina interna geriatrica della Fondazione Gemelli, volto a sensibilizzare i cittadini ad assumere stili di vita salutari e a incoraggiare la prevenzione cardiovascolare. Anche quest’anno il LongevityTeam metterà a disposizione un check up gratuito nei giorni 4 e 5 marzo, mediante la postazione ubicata presso l’Expo della RomaOstia, per ciascun runner aderente all’indagine.

#VIACOLVERDE – Anche questa volta sarà grande l’attenzione dedicata al tema della sostenibilità. In riferimento dell’Agenda 2030, infatti, la RomaOstia Half Marathon continua a impegnarsi per trasferire valori e principi green sia tra i runner sia ai suoi partner, sensibilizzandoli al rispetto ambientale e limitando l’utilizzo di materiali inquinanti. Da qui la scelta di una eco-medaglia, realizzata in legno riciclato e con vernici ecologiche nonché della bag omaggiata ai partecipanti interamente prodotta in polipropilene riciclabile.

La Maglia Tecnica – Non è mancato il momento dedicato alla presentazione della nuova maglia, da sempre protagonista di questa giornata, già svelata qualche settimana fa sui canali social della RomaOstia. Un modello prodotto da JOMA – Technical Partner per il terzo anno dell’evento, ideato in stretta collaborazione con GBSRun. Per questa edizione, il colore scelto è il dark navy con i dettagli grafici in bianco. Originale la sua texture con i chilometri che i runner percorreranno per arrivare al traguardo di Ostia.

L’ultima edizione della RomaOstia Half Marathon si è svolta lo scorso 17 ottobre. Dopo la sospensione improvvisa della gara nel 2020, pochi prima giorni dall’evento, straordinariamente in “versione autunnale” e a numero chiuso. Con i suoi 4432 finisher è risultata, in ogni caso, la gara italiana con il maggior numero di atleti agonisti al traguardo.

Le dichiarazioni in conferenza stampa

Luciano Duchi – Presidente e inventore della RomaOstia: “La RomaOstia di quest’anno sarà un’edizione speculare a quella del 2021, la versione autunnale che ha permesso di far correre tanti appassionati runner dopo oltre due anni complicati. Oggi, mi sento più tranquillo e sollevato, nonostante un lavoro concentrate in un solo mese e non in otto, come solitamente accadeva in passato. Un vero miracolo, frutto di un lavoro eccezionale e della grande passione della mia famiglia, della nostra organizzazione e dei partner.”

Alessandro Onorato – Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale: “Il ritorno della mezza maratona più corsa di Europa ci auguriamo che segni anche la fine della pandemia. Sono molto legato a questa manifestazione con il suo suggestivo arrivo proprio di fronte al mare di Roma. Voglio ringraziare gli organizzatori per la tenacia che hanno dimostrato in questo difficile periodo. A loro diciamo che la nostra amministrazione è determinata a sostenere appuntamenti come questo perché costituiscono un valore aggiunto per la città grazie alle ricadute che hanno sul piano economico, sociale e sportivo”.

Roberto Tavani – Delegato alla Sport del Presidente della Regione Lazio: “Riporto i saluti del Presidente Luca Zingaretti e sottolineo il grande piacere nell’essere qui oggi tornando a parlare di uno degli eventi più belli che la Capitale ospita, la RomaOstia Half Marathon. Un appuntamento importante per tutto il movimento l’atletica, base di tante discipline, di grande valenza sociale e che ci accompagna nel modo giusto all’appuntamento con gli Europei 2024”.

Silvia Salis – Vicepresidente vicario del Coni: “L’Italia sta vivendo un momento per lo sport straordinario, dopo la chiusura dell’Olimpiade invernale. Riporto i saluti del Presidente del Coni Giovanni Malagò e faccio i complimenti a tutta l’Organizzazione della RomaOstia, vera eccellenza italiana. Il segreto di 47 edizioni di successo può essere solo frutto di un lavoro intenso, di tanto affiatamento e di una elevata professionalità”.

Andrea Trabuio – Responsabile dell’area mass events di RCS Sports & Events e direttore della Milano Marathon: “Siamo reduci da un altro grande evento di corsa, la mezza maratona di Ras Al Khaimah, che ha visto l’ugandese Jakob Kiplimo raggiungere il traguardo in 57.56, diventando il primo uomo della storia a correre in carriera tre volte una mezza sotto i 58 minuti. Un risultato che ci rende felici e che ci aiuta a collocare RCS Sport (e la nostra branch negli Emirati) tra i player internazionali. Con la RomaOstia il rapporto è stretto. Siamo lavorativamente al loro fianco dal 2017 con una partnership che ci riempie di orgoglio e che contribuisce alla crescita di tutto il movimento del running. Le difficoltà di questi ultimi anni hanno consolidato questo legame, favorendo un arricchimento delle nostre competenze e un completamento della nostra offerta di eventi”.

On. Svetlana Celli – Presidente dell’Assemblea Capitolina: “La RomaOstia non è solo una semplice gara alla quale partecipano migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo: rappresenta anche una prova che, sul piano tecnico, offre da sempre prestazioni atletiche di altissima qualità. Giunta ormai alla sua 47° edizione, questa corsa rappresenta per la città di Roma un evento di primo piano, sia per l’indotto economico che offre, sia per la meritata attenzione data dai media di tutto il mondo. Elementi che consacrano ancora una volta la nostra città come positivo contenitore di grandi eventi. La continuità delle edizioni della gara, ininterrotta dal 1974, proposta da sempre dagli istituti Bancari Romani, è l’evidente testimonianza di quanto esse siano apprezzate dal mondo dei runners, grazie anche alla sua qualità organizzativa. Roma Capitale sarà, come sempre, accanto a questo grande evento della città di Roma insieme alla Regione Lazio. Un grazie anche da parte mia agli sponsor, che sostengono questa 47esima edizione: 6 marzo 2022, ancora una volta una giornata di grande Sport a Roma.”

Stefano Songini – Responsabile Investor Relations & Sustainability Acea: “Siamo orgogliosi di supportare la RomaOstia Half Marathon. Siamo arrivati alla 47esima edizione e questo grande evento sportivo si conferma come uno dei più amati in assoluto, anche grazie al fascino che solo la Città Eterna può offrire: una corsa che porta da Roma al mare e continua ad attrarre sportivi e podisti da tutto il mondo. Acea consolida così il legame con il territorio in cui è presente da oltre 110 anni e rafforza il suo impegno nella promozione di valori condivisi con il mondo dello sport, a partire dalla sostenibilità ambientale”.

