“Raccogliamo beni per gli ucraini in difficoltà”: a Ostia è boom di truffe

Ostia – Sul litorale romano non c’è solo la solidarietà di chi, in queste ore, si sta rimboccando le maniche per aiutare la popolazione ucraina. C’è anche chi, cavalcando l’ondata di generosità dei suoi concittadini, se ne approfitta, dando vita a truffe più e meno ingegnose.

A segnalare quanto sta accadendo è Guido Pascucci, noto avvocato di Ostia, che dai social ha lanciato l’allarme: “Attenzione alle false raccolte di fondi, di aiuti e di beni di prima necessità per i profughi e le vittime della guerra in Ucraina – scrive -. A Ostia ci sono state decine di truffe di presunti gruppi o associazioni che esibivano bandiere e stemmi ucraini per attirare la pietà e l’attenzione degli utenti”.

Solo nell’ultimo weekend, racconta l’avvocato Pascucci, nel X Municipio sono state raccolte nove denunce per truffa, sostituzione di persona, millantato credito e appropriazione indebita. “Molti siti di phishing e di truffe online hanno fatto, anche tramite condivisione in buona fede sui social, decine di vittime a Ostia e dintorni”.

“Fate attenzione a chi portate o date beni e soldi – avverte -, verificate sempre l’effettivo accredito del gruppo, della persona, o della associazione presso le autorità istituzionali, e accertatevi del percorso del materiale o dei soldi che invierete”.

Fra le raccolte di beni sicure e accertate c’è quella organizzata dai Giovani Democratici di Ostia per mercoledì 2 marzo. Per saperne di più, leggi qui.

