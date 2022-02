A Ostia una raccolta di cibo e farmaci per aiutare la popolazione ucraina: dove e quando

Ostia – Anche ad Ostia ci sarà una raccolta di beni di prima necessità per sostenere la popolazione ucraina. L’hanno organizzata i Giovani Democratici del Municipio X, raccogliendo l’appello della chiesa ucraina di Santa Sofia a Roma.

Quando?

La raccolta avrà luogo mercoledì 2 marzo, dalle ore 10 alle 18.

Dove?

I punti di raccolta saranno due:

la sezione di Ostia Antica (in via Gesualdo 1 );

); la sezione di Ostia (in via Alessandro Bertolini 14B).

Cosa?

Ognuno potrà portare, in base alle proprie possibilità, uno o più alimenti e farmaci fra quelli elencati:

Pasta

Olio d’oliva

Olio di girasole

Riso

Caffè

Tè

Fette biscottate

Nutella

Merendine

Tonno

Barattoli di conserve

Formaggi sottovuoto

Oki Task

Aspirina

Tachipirina

Ibuprofene

Bende

Siringhe

Siringhe per coaugulazione del sangue

Bende elastiche

Pampers

Tele antigelo

Antidolorifici

Antinfiammatori

Insulina (lunga durata)

Metformina

Vitamine

I beni raccolti saranno poi consegnati alla chiesa ucraina di Roma, che li porterà nelle zone colpite dal conflitto.

