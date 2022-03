Marcia, da domani via ai Mondiali a squadre: l’Italia schiera 21 atleti

È la vigilia dei Campionati Mondiali di marcia a squadre a Muscat. Due giornate di sfide, venerdì 4 e sabato 5 marzo, per la prima volta in Oman di una rassegna globale dell’atletica e la prima in Medio Oriente per l’evento che prosegue la tradizione della Coppa del Mondo iniziata nel 1961. Novità anche nel programma, con il debutto della 35 chilometri (che sarà introdotta quest’anno anche ai Mondiali di Eugene e agli Europei di Monaco di Baviera) ad affiancare la 20 km e per gli under 20 la prova di 10 chilometri. Il tracciato di 2 km si preannuncia impegnativo, visto che presenta circa 25 metri di dislivello, con clima caldo ma non afoso. L’Italia schiera cinque squadre e ventuno atleti, in un’occasione utile per andare in caccia dello standard di iscrizione alle manifestazioni dell’estate, in un panorama internazionale sempre più universale.

Nel day 1 saranno alla partenza in sette, tra le competizioni giovanili e la 20 km donne del pomeriggio nell’unica gara senza team italiani ma con Valentina Trapletti, azzurra alle ultime Olimpiadi di Tokyo sulle strade di Sapporo, nominata capitana. Altri due atleti che hanno partecipato ai Giochi sono attesi in azione sabato nella 20 km, Francesco Fortunato e Federico Tontodonati, preceduta al mattino dalla 35 km con i campioni tricolori Matteo Giupponi (capitano al maschile) e Federica Curiazzi.

Nell’ultima edizione di quattro anni fa a Taicang, in Cina, l’Italia vinse due argenti a squadre (20 km uomini e donne). Stavolta si presenta con diversi giovani, alcuni dei quali all’esordio in Nazionale assoluta, anche se priva dei big come gli ori olimpici Massimo Stano e Antonella Palmisano oltre che il bronzo mondiale Eleonora Giorgi. Per dare il via alla marcia azzurra verso le Olimpiadi del 2024 a Parigi. (fidal.it)(foto@fidal.it)

