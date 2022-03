RomaOstia, tra i partecipanti c’è il cantautore Ghemon: “Correre mi aiuta a creare canzoni”

Roma – 8200 iscritti alla RomaOstia del 2022. Si torna a correre verso il mare di Roma e in normalità il 6 marzo. Tra i protocolli anti Covid, la mezza maratona più amata d’Italia torna ad emozionare migliaia di partecipanti.

Tra di essi, oltre ai Top Runners tra cui spicca Eyob Faniel, recordman sulla distanza e atleta delle Fiamme Oro, c’è anche il rapper e cantautore italiano Ghemon. Grande appassionato di corsa, ha partecipato nel 2021 a Sanremo con il brano ‘Momento perfetto’ ed è stato recentemente ospite di Michelle Impossible (il programma-evento di Michelle Hunziker andato in onda in due puntate su Canale 5).

Giovanni Luca Picariello, questo il suo vero nome, classe 1982 e di origini avellinesi, rappresenta uno degli artisti più eclettici della scena rap urban italiana. Nel 2019 ha preso parte al 69º Festival di Sanremo con il brano Rose viola, classificandosi dodicesimo. Una canzone inizialmente destinata alla cantante Giorgia ma che solo dopo, il rapper ha deciso di tenerla per sé e di proporla a Sanremo.

“Ho sentito parlare della RomaOstia dagli amici, come un appuntamento importante e tra i più belli nella nostra penisola”. – commenta Ghemon della mezza maratona come riporta il comunicato della RomaOstia – “Un’opportunità che mi sento di cogliere proprio adesso che sono allenato, dopo aver seguito una preparazione graduale, correndo in media quattro volte a settimana. Più del tempo di gara, considero la corsa di domenica e il mio arrivo come un premio per la mia costanza e tenacia di questi mesi. Più che il gesto sportivo, infatti, la corsa mi aiuta nella quotidianità, come disciplina, che applico sia nel lavoro sia nella mia musica, per costruire le cose migliori allenando corpo e mente insieme”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport