Leucemia, tanti i messaggi per Mihajlovic: il più sentito quello di sua figlia

Bologna – Il giorno dopo l’annuncio dei segnali di ricomparsa della malattia (leggi qui), dal mondo del social arrivano messaggi di solidarietà, affetto e sostegno per Sinisa Mihajlovic.

In primis da Fabio Bazzani, membro dello staff tecnico rossoblù: “Forza Mister, combatteremo per te, ti aspettiamo presto”, seguito dai post dei calciatori Musa Barrow e Ibrahima Mbaye, che pubblicano foto del loro allenatore, che ha chiesto riserbo e privacy dopo la conferenza stampa di ieri. Un pensiero arriva anche dagli ex rossoblù Dzemaili (“Lo sconfiggerai anche stavolta!!! Forza Mister”) e Lyanco (“Forza Mister”), e dal Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini: “Dai Sinisa, vinciamo anche questa!”.

Il post più intimo è quello della figlia Virginia, che pubblica una foto di nonno Sinisa che tine in braccio e bacia la nipotina, seguito dal messaggio “Ti Vogliamo bene, sempre al tuo fianco”. E sempre al suo fianco c’è la moglie Arianna, che sceglie di postare su Instagram una raccolta dei tanti messaggi arrivati da ex compagni, amici e semplici appassionati. Il mondo del calcio e non solo fa il tifo per Sinisa Mihajlovic. (Ansa).

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport