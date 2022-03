Roma-Lido in galleria, il progetto sarà discusso in Municipio X

Ostia – Sarà discusso in Municipio X il progetto che prevede la costruzione di una galleria in cui far passare la Roma-Lido nel suo ultimo tratto, quello di Ostia (leggi qui).

A farlo sapere è il suo comitato promotore (leggi qui), che negli ultimi giorni ha incontrato Eugenio Bellomo, delegato del minisindaco ai rapporti con i comitati di quartiere: “Ci sono ovviamente delle difficoltà da superare, sia di carattere economico sia dal punto di vista tecnico – chiariscono i promotori a margine dell’incontro -, ma l’argomento della galleria verrà discusso in commissione Mobilità nel prossimo mese”.

La richiesta dei cittadini era già arrivata sul tavolo del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Enrico Giovannini (leggi qui). Consapevole delle (ingenti) risorse necessarie alla realizzazione di un’opera simile, infatti, il comitato aveva proposto al Ministro di “sfruttare” l’opportunità unica rappresentata dal Pnrr: “Quale migliore occasione – scrivevano in una missiva a lui indirizzata – per realizzare un cambiamento radicale?”.

I quattro cavalcavia attualmente esistenti, sostengono i promotori del progetto, creano infatti numerosi disagi e difficoltà ai cittadini (specie a quelli con mobilità ridotta), ed il passaggio dei convogli sottoterra renderebbe la zona “immediatamente transitabile da un punto all’altro”.

Al posto dei binari, poi, potrebbe sorgere “una grande area verde” ad uso esclusivo di pedoni e ciclisti, “snellendo il traffico e le code di automobili sui cavalcavia e riducendo al contempo l’inquinamento ambientale”.

