Dall’inviato a Malta e sul volo papale – Guerra in Ucraina, problemi al ginocchio e il punto sulla due giorni maltese. Sulla conferenza stampa di ritorno dal Viaggio Apostolico nell’isola situata al centro del Mediterraneo, il Papa con i giornalisti parla a ruota libera delle sue condizioni di salute e di quanto sta accadendo oggi in Ucraina.

Francesco, impegnato nel ricco calendario di appuntamenti del Viaggio Apostolico apprende solo sull’aereo dell’orrore di Bucha (leggi qui): “Non sapevo di questo, lo apprendo solo adesso”. Poi, dopo un momento di silenzio, prosegue: “La guerra sempre è crudeltà, sempre è inumana e va contro lo spirito umano. Non dico cristiano, ma umano. È lo spirito di Caino questo. Sono disposto a fare tutto quello che si può per tentare di fermare questa guerra. La Santa Sede, con il cardinal Parolin e mons. Gallagher stanno facendo di tutto, veramente un gran lavoro. Non si può pubblicare tutto quello che fanno per riservatezza e prudenza”.

E, incalzato sulla possibilità di un imminente viaggio a Kiev, Francesco precisa: “Fra le possibilità c’è un viaggio, sì. Uno me lo ha chiesto il presidente polacco Duda: di inviare qualcuno per portare assistenza alla popolazione. E così ho inviao l’elemosiniere Krajeski, che già andato due volte regalando anche un’ambulanza e restando lì un po’ di giorni”.

“La mia disponibilità ad andare a Kiev c’è – ribadisce -. È lì sul tavolo, l’idea c’è. Ma non so se si potrà fare, se è conveniente farla o non farla, o se devo farla. È nell’aria. Ma vediamo. Da tempo era pensato anche un incontro con il patriarca Kirill, ci stiamo lavorando. Come posto si pensa al Medio Oriente”.

Poi la domanda scomoda: “Ha parlato con Putin? Cosa gli direbbe oggi?”. La risposta di Francesco è chiara: “Le cose che ho detto alle autorità sono pubbliche, nessuna delle cose che ho detto è riservata. Lui ha anche parlato col Patriarca e ha fatto una bella dichiarazione. Il Presidente russo l’ho sentito l’ultima volta a fine anno per gli auguri. Col presidente ucraino ci siamo sentiti due volte”. E confessa: “Ho pensato il primo giorno della guerra che dovevo andare a parlare con l’ambasciatore, che è il rappresentante di quella nazione qui, per fare le mie domande ed esprimere le mie considerazioni. Questi sono stati contatti ufficiali”.

Il Pontefice riferisce anche che, sempre tramite ambasciata, ha anche sentito l’arcivescovo maggiore di Kiev. Non solo: “Ogni due tre giorni sento anche Elisabetta Piquè, una vostra collega giornalista, che adesso è a Odessa. Prima è stata a Leopoli e mi racconta la situazione”.

E, parlando di giornalisti, aggiunge: “Io vorrei darvi le condoglianze per i vostri colleghi caduti, di qualunque parte essi siano. Il vostro è un lavoro importante che serve per il bene comune. Non dimentichiamoli, io prego per loro”.

Ritorna quindi sui contatti con i capi di stato: “Tutti i contatti avuti fino a questo momento sono quelli che ho già dato, non faccio doppio linguaggio”.

“Ogni guerra – ammonisce – nasce da un’ingiustizia, sempre, perché seguiamo lo schema di guerra e non quello di pace. C’è un investimento per fare armi. La scusa che si adotta è: ‘Ne abbiamo bisogno per difenderci’. Ma questo non è uno schema di pace. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c’era una grande volontà di fare la pace, Ma 80 anni dopo lo abbiamo dimenticato. Lo schema della guerra si è imposto un’altra volta. Non possiamo pensare un altro schema perché non siamo abituati a pensare allo schema della pace. Ma siamo testarda come umanità, siamo innamorati delle guerre e dello spirito di Caino. Non per caso all’inizio della Bibbia c’è questo, lo spirito cainistia di uccidere, invece che nella pace”.

In aggiornamento…

