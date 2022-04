Formula E: tutto pronto all’Eur per la tappa italiana

Roma – E’ tutto pronto all’Eur per ospitare la tappa italiana della Formula E. Torna la competizione delle monoposto elettriche e rombare per le vie del centro, alimentate esclusivamente con energia elettrica. Strade chiuse e numerosi disagi in queste ore, mentre sale l’attesa per la gara di domani e domenica.

Per difendere i colori italiani, ci sarà ancora una volta a correre Antonio Giovinazzi, molto emozionato all’idea di gareggiare ancora nella sua Roma con la Dragon Racing: “Sarà una bella sensazione, mi vengono i brividi, sarà sicuramente un’esperienza unica correre per le strade di Roma“. Il pilota della Dragon spera nell’aria di casa per conquistare i primi punti in Formula E: “Le mie prime gare sono state molto importanti per imparare – dice sul sito ufficiale della Formula E – col passare del tempo le mie prestazioni stanno migliorando e sono sulla buona strada per accrescere la mia esperienza”.

“Voglio davvero restituire qualcosa ai miei tifosi e al fan club sulle tribune con un grande spettacolo e regalando loro grandi sensazioni ed emozioni – sottolinea il pilota romano – l’Italia ha una grande cultura del motorsport e sarà incredibile ritrovare il sostegno del pubblico in tribuna. Non vedo davvero l’ora di correre con tutti i tifosi faranno il tifo”.

Sono alla ricerca invece di una seconda affermazione i piloti della Jaguar TCS Racing Bird (2018), Evans (2019), Vergne a bordo di Techeetah e Vandoorne (2021), su Mercedes, che conserva il prima del giro più veloce del circuito fanno in meno di 1 minuto e 50 secondi. I favoriti del 2022 sono Mortata su Rokit Venturi Racing che è primo nella classifica generale del campionato mondiale e De Vries, il campione in carica.

Dove vedere la gara

Gli appassionati di Formula E potranno seguire Le prove libere sul sito ufficiale e sull’app della Formula E, nonché sui relativi profili Facebook e Youtube. Le qualifiche saranno trasmesse in esclusiva su Italia Uno, sul sito Sportmediaset e su Sky Sport Action. La gara sarà fruibile su Sky Sport Action e su Sky Sport Uno, e in chiaro su Italia Uno e online su sportmediaset.it.

Il circuito

La gara prenderà il via su Largo Parri, in seguito i 22 piloti passeranno attorno all’Obelisco di Piazza Marconi per poi correre su un lungo tratto che collega il palazzo della Civiltà Italiana, meglio conosciuto come Colosseo Quadrato e il palazzo dei Congressi.

Il programma delle gare

Sabato 9 aprile

Prove libere 1: 7:15 – 7:45

Prove libere 2: 9:00 – 9:30

Qualifiche 1: 10:40 – 11:55

Gara 1: partenza ore 15:00

Domenica 10 aprile

Prove libere 3: 8:30 – 9:00

Qualifiche 2: 10:40 – 11:55

Gara 2: partenza ore 15:00

