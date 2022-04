Formula E all’Eur, vince ancora Evans. Giovinazzi ritirato

Roma – E’ stato ancora Evans a trionfare a Roma. Il pilota, già ieri primo nella prima giornata di gare nella tappa italiana della Formula E (leggi qui), si è ripetuto oggi, nell’evento conclusivo della festa delle monoposto elettriche all’Eur.

La Jaguar plaude a un grande campione che si è imposto sugli avversari lungo il circuito cittadino romano. Il

secondo gradino del podio è andato a Jean-Éric Vergne, del Team DS Techeetah, terzo invece l’olandese Robin Frijns, della Envision Racing.

C’è stato un doloroso ritiro invece per Antonio Giovinazzi. protagonista di un lungo weekend da dimenticare che, dopo il diciottesimo posto di gara 1 di ieri, ha concluso prima oggi, gara 2, per colpa di un guasto alla sua Dragon/Penske.

(foto@AbbFormulaE-Facebook)

