Formula E all’Eur, Antonio Giovinazzi è diciosettimo in gara 1

Roma – Nella prima giornata del Gran Premio all’Eur della Formula E tornata a Roma in questo 2022, è stato Mitch Evans, su Jaguar, a vincere gara 1, sul tracciato cittadino.

Il pilota neozelandese è salito per la seconda volta sul primo gradino del podio, a distanza di tre anni. L’ultimo volta risale al 2019. Secondo classificato è stato Robin Frijns su Envision eterzo Stoffel Vandoorne su Mercedes, partito in pole position.

La gara è stata avvincente soprattutto nella prima frazione di percorso. I tre piloti arrivati sul podio si sono alternati in testa con ripetuti sorpassi, soprattutto nella zona delle Tre Fontane e sotto l’obelisco di piazzale Marconi. Evans ha avuto il sopravvento staccando gli inseguitori e conquistano la vittoria. Nel capolavoro di Evans, Giovinazzi strappa un diciottesimo posto, senza riuscire a rimontare posizioni preziose.

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.