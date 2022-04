RomaOstia, nel 2023 si correrà il 5 marzo: iscrizioni aperte

Roma - Oltre 8 mila i partecipanti nell’ultima edizione nella normalità post emergenza Covid per la Roma Ostia. E già l’organizzazione fissa la nuova data. La prossima mezza maratona più partecipata d’Italia si svolgerà il 5 marzo del 2023.

Per le prime 1000 iscrizioni (comunque già aperte), fanno sapere gli organizzatori in una nota sul social Instagram, il prezzo è di 25 euro a pettorale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RomaOstia Half Marathon (@romaostiahalfmarathon)



(foto@RomaOstia)

