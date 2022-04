Via Crucis al Colosseo con Papa Francesco: orario e dove guardarla in diretta tv e streaming

Città del Vaticano – Dopo due anni di stop, torna al Colosseo la Via Crucis del Venerdì Santo con Papa Francesco. Quest’anno le meditazioni sono state affidate dal Pontefice alle famiglie (clicca qui per leggere le meditazioni della Via Crucis 2022 con Papa Francesco). A portare la croce saranno le stesse famiglie, e nell’ultimo tratto si ritroveranno, insieme, per volere dello stesso Pontefice, una donna russa e una donna ucraina. Un segno di speranza davanti all’orrore della guerra di queste settimane che però non è piaciuto all’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, che ha bocciato l’idea dicendo che è irrealizzabile (leggi qui). Al di là delle polemiche, il rito sarà comunque trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 21:00. Garantita anche la diretta televisiva: su Rai1, a partire dalle ore 21:00, e su Tv2000 sempre a partire dalle ore 21:00.

