Conference League. Zaniolo da favola, la Roma è magica: Bodo schiantato e semifinale

Roma – La Roma supera per 4 a 0 il Bodo/Glimt e vola in semifinale di Conference League dove incontrerà il Leicester. I giallorossi si sono imposti di misura aprendo le marcature al 5’ del primo tempo con Abraham e poi hanno dilagato con una tripletta di Nicolò Zaniolo in rete al 23esimo, al 30 esimo e al 49esimo. All’andata i norvegesi avevano vinto per 2-1. Ora la squadra di Mourinho giocherà in trasferta il prossimo 28 aprile. Ritorno in casa il 5 maggio.

