Euforia da Conference League: la Roma arriva a 30 mila abbonamenti

Roma – La Roma continua a macinare abbonamenti per la prossima stagione.

L’effetto Mou e l’euforia da Conference League hanno portato la società a raggiungere la quota di 30mila abbonati (rispetto ai 21mila dello scorso anno) in attesa che venga poi aperta dal 20 giugno la vendita libera.

La società ha stimato anche che ora ci sarà un rallentamento degli acquisti a fronte di un quasi esaurimento dei posti nei settori più popolari dello stadio, ma nonostante questo non vuole porsi un obiettivo limite da raggiungere. Annunciate anche oggi tutta una serie di iniziative che fino al 22 luglio coinvolgeranno i tifosi e la coppa della Conference vinta a Tirana. (Ansa).

