Fiumicino sul podio in Coppa del Mondo: Giordan è oro nella sciabola

San Paolo – Dopo l’esordio che ha visto l’Italia primeggiare con sei podi, gli azzurri hanno proseguito la scia di successi e, nella seconda giornata della Coppa del Mondo paralimpica di San Paolo, hanno aggiunto altri tre piazzamenti sul podio.

Il miglior risultato è arrivato nella sciabola maschile categoria A, in cui a giocarsi la finale sono stati Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi. L’atleta romano delle Fiamme Oro, dopo una fase a gironi senza alcun passo falso, ha battuto nel tabellone principale il coreano Gun Wan Kim 15-7, il francese Robert Citerne 15-4 e il thailandese Boonsiri Sanitmuanwai 15-5, mentre il trevigiano ha prima superato il thailandese Yuenyong Khanthithao 15-3 e poi i francesi Serge Robin e Ludovic Lemoine, in entrambi i casi col punteggio di 15-9. Nella finale tutta azzurra Giordan si è aggiudicato la vittoria per 15-8 sul compagno di squadra.

Nella sciabola maschile categoria B anche Gianmarco Paolucci è arrivato in finale, chiudendo al secondo posto la sua gara. Nel tabellone dei 16 ha vinto 15-6 sull’americano Noah Hanssen, poi ha avuto la meglio 15-5 sul brasiliano Rodrigo Massarutt e 15-8 sul thailandese Pipat Thongjapo. In finale a conquistare la vittoria è stato il francese Maxime Valet, che ha superato l’atleta frascatano 15-9.

L’altra azzurra in gara oggi era Alessia Biagini nel fioretto categoria B, che ha concluso la sua prova al quinto posto, sconfitta nel quarti 15-12 dalla coreana Eun Hye Cho.

Domani si chiuderanno le prove individuali con la spada maschile cat. A (Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini), la spada maschile cat. B (Michele Massa, Gianmarco Paolucci), la sciabola femminile cat. B (Rossana Pasquino) e cat. A (Andreea Mogos, Loredana Trigilia).

