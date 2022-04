Parigi-Roubaix, Elisa Longo Borghini trionfa: “Fantastico risultato”

Non ha avuto esitazioni è partita all’attacco e ha vinto. Elisa Longo Borghini ha vinto per distacco la Parigi-Roubaix. La classica del Nord, disputata su un percorso di 124 chilometri, è stata un vero spettacolo per i colori azzurri. La campionessa italiana, due volte medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici (2016-2020) e tre volte sul terzo gradino del podio mondiale, ha coperto la distanza in 3:10’55 davanti alla belga Lotte Kopecky e alla olandese Lucinda Brand.

La corsa, dopo una fuga iniziale, si è risolta con uno straordinario tentativo di allungo è andato in porto da Elisa Longo Borghini che ha iniziato a fare sul serio quando mancavano circa 30 km al traguardo. L’azzurra ha saputo resistere ai noti e complicatissimi tratti di pavé acquisendo sempre più vantaggio sulle inseguitrici.

Hanno provato a raggiungerla, fino alla fine, le due olandesi Lucinda Brand ed Ellen Van Dijk, la belga Kopecky, l’azzurra Marta Cavalli, che alla fine chiederà al quinto posto. Il ritmo sostenuto da Longo Borghini è stato però impossibile da raggiungere per le inseguitrici. Il distacco dalla azzurra, infatti, non è stato mai sotto i 25″ negli ultimi 15 chilometri.

Squalificata dalla giuria dei commissari la campionessa del mondo Elisa Balsamo per rientro irregolare in gruppo dopo una foratura a circa quaranta chilometri dall’arrivo. Fermata prima della partenza l’altra fuoriclasse olandese Marianne Vos per la positività al Covid -19. (coni.it)

Le dichiarazioni di Elisa Longo Borghini sul sito ufficiale della Federciclismo

“Tutto questo è fantastico. Non è stato un periodo facile quello che mi ha avvicinato a questa corsa. Ho preso antibiotici e alla vigilia avevo comunicato alla squadra che non me la sentivo di venire alla Roubaix, non volevo fare la comparsa. La squadra invece ha insistito perché io fossi presente. ‘Tu vieni perché puoi vincere’ mi hanno detto. E così è stato. È fantastico. Un risultato straordinario che voglio condividere con la mia famiglia, con il mio fidanzato Jacopo Mosca. Un grazie particolare alla mia squadra, la Trek Segafredo”.

(foto@Federciclismo.it)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.