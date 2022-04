Calcio femminile professionistico, Vezzali: “Una grande conquista”

Si scrive la storia nel calcio e in quello femminile. Dalla prossima stagione le giocatrici del campionato di Serie A saranno professioniste a tutti gli effetti (leggi qui). Grande soddisfazione è stata espressa dal Sottosegretario allo Sport.

Valentina Vezzali scrive su Twitter: “Il passaggio al professionismo è per il calcio femminile una grande conquista. Ora tutti insieme al lavoro per trovare le risorse adeguate”.

