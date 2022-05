Ostia, il Municipio s’impegna ad aprire i varchi al mare entro il 2023

Ostia – Realizzare un varco per il mare ogni 300 metri, così come previsto dalla legge. E’ l’impegno preso dal Municipio X, che oggi ha votato una proposta di risoluzione che promette di fare breccia nel cosiddetto “lungomuro” di Ostia.

Presentato dal consigliere Raffaele Biondo e firmato da tutta la maggioranza, il documento incarica il Palazzo del Governatorato di “procedere alla predisposizione di un ‘piano varchi’ secondo quanto stabilito dal R.R. 19/2016, ovvero uno ogni 300 metri, nonché alla predisposizione di un piano temporale di realizzazione degli stessi entro la stagione balneare 2023“.

“Per garantire la presenza di un varco di accesso pubblico al mare – si legge ancora nella risoluzione, fortemente voluta dall’associazione Mare Libero, da anni attiva sul territorio (leggi qui) – sarà doveroso procedere a revoche delle concessioni per motivi legati al pubblico uso del mare nei tratti in cui sarebbe comunque, anche una volta aperto il varco, interrotto o difficoltoso il transito”.

D’altronde il “lungomuro”, scrivono i rappresentanti del parlamentino lidense, vincola da anni “il pieno godimento del mare da parte dei turisti e della cittadinanza tutta”: per questo, con il documento firmato oggi il Municipio X s’impegna ad “intimare ai concessionari a procedere alla demolizione e conseguente sostituzione delle delimitazioni perpendicolari e parallele alla battigia che non rispettino la normativa vigente”, ovvero “qualunque ostacolo che limiti la visibilità del mare” (comprese le siepi).

E in caso di inottemperanza dei concessionari nonostante il sollecito da parte dell’amministrazione, assicurano i consiglieri, si procederà senza esitazione alla loro demolizione.

