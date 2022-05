Tripolini (FdI): “Sul caso-cocciniglia le uniche fake news sono quelle sulla presunta rapidità d’intervento del Comune. E infatti i pini stanno morendo”

Fiumicino – La replica delle consigliere Bonanni e Magionesi che mi hanno tacciato di produrre fake news sull’allarme cocciniglia-tartaruga che sta uccidendo le nostre pinete (leggi qui) è francamente risibile. Evidentemente le due consigliere sono state spinte a mettersi sulle barricate per difendere l’operato di un’amministrazione sempre in ritardo nei tempi di intervento (leggi qui). Dispiace che però, nel dire falsamente a me che ho proposto fake news, ne dicano loro di gigantesche. Lo afferma Gianluca Tripolini, del circolo di Fratelli d’Italia “Leonardo da Vinci”.

“Per sbrigarsi a dire che il Comune è sempre sul pezzo, le due consigliere hanno dimenticato di dare un’occhiata alle date degli eventi. Cosa invece chiarita bene dal capogruppo Stefano Costa e da Federica Cerulli, vicepresidente del circolo, che hanno ricordato come già nell‘ottobre 2020, insieme a Massimiliano Graux, si chiese di intervenire.

Costa ha presentato una mozione il 9 dicembre 2020, discussa il 29 dicembre con voto favorevole, per l’immediato intervento a salvaguardia dei pini. A gennaio però fu necessaria una question time per sollecitare un intervento tempestivo.

A Giugno 2021 il Ministero dell’Agricoltura, poi, ha sollecitato i Comuni ad intervenire. E solo il 14 ottobre 2021 il sindaco Montino ha ufficialmente dato la notizia che si iniziava l’opera a protezione dei pini.

Allora – sottolinea Tripolini -, ecco la vera la fake news: non risulta vero che il Comune – come dicono – si è attivato più di un anno fa, visto che la dichiarazione del Sindaco è di ottobre scorso. Così come non risulta né la rapidità né l’efficacia degli interventi, visto che i pini di Villa Guglielmi, che nell’ottobre 2020 erano ancora sani, oggi iniziano ad essere colpiti. Se è vero che il Comune si è attivato (ma certo non tempestivamente, come si afferma), viene da chiedersi: sono questi i risultati?

Meno dichiarazioni stizzite di rimbalzo e una maggiore presa di coscienza dal parte di chi governa, farebbero il bene del territorio. Intanto, tra una risposta piccata e un’inutile offesa, Villa Guglielmi rischia grosso, e la pineta di Fregene è compromessa. Noi questo abbiamo detto, e questo ribadiamo”.

