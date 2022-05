Giro d’Italia: la prima maglia rosa va a Van der Poel

Mathieu Van der Poel ha vinto la prima tappa Budapest-Visegrad, 195 km del Giro d’Italia numero 105.

L’olandese conquista anche la prima maglia rosa della corsa rosa.

Caduta a pochi metri dall’arriva per Caleb Ewan. Alle spalle di Val der Poel (Alpecin-Fenix), prima maglia rosa del Giro 2022, al traguardo di Visegrad sono arrivati l’eritreo Biniam Girmay (Intermarchè Wanty Gobert Matèriaux), terzo posto per Pello Bilbao (Bahrain-Victorious). Miglior italiano Diego Ulissi, ottavo. (Ansa).

(foto@Girod’ItaliaFacebook)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.