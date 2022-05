Giro d’Italia, a Jesi vince l’africano Biniam Girmay: è storia

E’ un Giro d’Italia che firma i record. L’ultimo è arrivato dalla tappa svolta lungo le bellezze paesaggistiche delle Marche, svolta oggi pomeriggio. Il primato siglato arriva dall’eritreo Biniam Girmay. Il ciclista africano vince per tutto un Continente e si unisce ai grandi velocisti dell’atletica mondiale che portano medaglie preziose ai loro paesi. Lo ha fatto anche Biniam oggi e ha vinto a Jesi.

Fa 10 la competizione italiana, che terminerà il 29 maggio a Verona e la decima tappa va all’Africa dei campioni dello sport: “Una giornata storica, davvero straordinaria per me, è la prima vittoria in una grande corsa a tappe – dice Girmay -: nel finale ho dovuto rallentare un po’, poi sono andato a tutta e controllato la bici con grande attenzione. Gli ultimi 400 metri sono stati interminabili per me, dopo una giornata così dura”.

Uno scatto su Van Der Poel ha portato la storia per Girmay, che prosegue emozionato: “Fin dall’inizio hanno attaccato in tanti, alla fine siamo rimasti quasi in due”.

(foto@Girod’Italia-Facebook)

