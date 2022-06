Triathlon femminile, l’Italia vince tre medaglie al Mondiale Multisport

Pioggia di medaglie, per l’Italia, ai Multisport World Championships in corso di svolgimento a Targu Mures (ROM). Due d’oro ed una d’argento, in due categorie diverse, ne sono arrivate dal Triathlon Cross Elite femminile, che ha fatto registrare una prestigiosa doppietta: Sara Mairhofer si è laureata campionessa mondiale, precedendo sul traguardo l’altra azzurra Marta Menditto e la francese Solenne Billouin. L’altra azzurra, Eleonora Peroncini, ha concluso la prova all’ottavo posto.

Marta Menditto, peraltro, ha conquistato la medaglia d’oro tra le Under 23, completando un quadro che per il Triathlon Cross femminile può senza dubbio definirsi esaltante.

In campo maschile, invece, l’azzurro Michele Bonacina si è piazzato all’ottavo posto, mentre Federico Spinazzè ha concluso la prova in dodicesima posizione. Il podio di questa gara è stato tutto francese, con Arthur Serriere che ha preceduto Felix ed Arthur Forissier. (fitri.it)

