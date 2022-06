La vittoria

Tennis, Sonego al terzo turno del torneo di Wimbledon

Tre set a zero per l’azzurro sui campi in erba dell’All England Club

Londra – Lorenzo Sonego avanza al terzo turno del tabellone del singolare maschile di Wimbledon 2022, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Club a Londra. L’azzurro, numero 54 del mondo e 27 del seeding, supera il francese Hugo Gaston, numero 66 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-4, 6-4 in due ore e 32 minuti. (Adnkronos)(foto@Federtennis-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

