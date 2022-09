Moselle Open, Sonego stacca il pass per i quarti all’Indoor veloce di Metz

Lorenzo Sonego ha staccato il pass per i quarti di finale del “Moselle Open”, ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Metz, in Francia.

Il 27enne torinese, n.65 del ranking, ha sconfitto 7-6(2) 6-4, in due ore ed otto minuti, il francese Gilles Simon, n.175 del ranking, tre volte a segno a Metz (2009, 2010 e 2018) e in tabellone grazie ad una wild card.

Domani Sonego si giocherà un posto nelle semifinali con lo statunitense Sebastian Korda, n.49 ATP, che ieri ha eliminato in due set Lorenzo Musetti.

(foto@Federtennis-Facebook)

