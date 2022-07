Dolore nel motociclismo italiano: morto Davide Longhi

Un figlio del motociclismo italiano. E’ morto ieri al Mugello Davide Longhi. Il pilota stava partecipando alle prove libere della Coppa Italia in programma questo fine settimana sulla pista toscana.

Lo hanno portato via le conseguenze del tragico scontro con un altro pilota, le cui condizioni sono parse subito gravi, come per Davide. Quest’ultimo ha perso la vita dopo poco in ospedale. Portava i colori del team CDS Racing e Perdecini SBK ed era istruttore per gli amatori.

Innamorato delle due ruote, aveva dedicato la sua vita al motociclismo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.