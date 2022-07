Papa Francesco: “Dimettermi? Mai pensato, lo deciderà Dio. Presto sarò a Mosca e Kiev”

Città del Vaticano – Dimissioni, stato di salute e viaggio in Russia e Ucraina. In una lunga intervista alla Reuters, Papa Francesco parla a 360 gradi dei temi caldi che alimentano “pettegolezzi”, chiacchiere e polemiche non solo in Vaticano. E, per prima cosa, smentisce l’imminente annuncio delle dimissioni: “Non mi è mai entrato in mente. Per il momento no, per il momento no. Davvero!”.

La prossima visita all’Aquila, il 28 agosto, ha infatti alimentato speculazioni al riguardo, considerato che nel capoluogo abruzzese è sepolto Celestino V, che si dimise nel 1294. Francesco ha smentito questa interpretazione: “Tutte queste coincidenze hanno fatto pensare ad alcuni che la stessa ‘liturgia’ sarebbe avvenuta. Ma non mi è mai passato per la testa”. Il Papa allo stesso tempo è tornato a dire che la possibilità di dimettersi è presa in considerazione, soprattutto dopo la scelta fatta da Benedetto XVI nel 2013, nel caso la salute gli rendesse impossibile continuare nel suo ministero. Ma alla domanda su quando potrebbe accadere, ha risposto: “Non lo sappiamo. Dio lo dirà”.

Il Pontefice parla poi della sua salute. L’operazione al colon “è stata un grande successo”, racconta al corrispondente Philip Pullella dell’intervento di stenosi diverticolare subito l’anno scorso, nel quale gli è stata rimossa una sezione del colon, rimanendo ricoverato per 10 giorni all’Ospedale Gemelli di Roma. Bergoglio smentisce poi le voci sull’esistenza di un cancro. I medici “non mi hanno detto nulla”, afferma ridendo ridendo e liquidando queste voci come un “pettegolezzo di corte”. Il Santo Padre ribadisce poi di non volere un’operazione al ginocchio perché l’anestesia generale dell’intervento dello scorso anno aveva avuto effetti collaterali negativi. Sul suo dolore al ginocchio spiega di aver subito “una piccola frattura” quando ha fatto un passo falso mentre un legamento era infiammato. “Sto bene, sto lentamente migliorando”, aggiunge, spiegando che la frattura sta guarendo, aiutata dalla terapia con laser e magneti.

Infine, il desiderato viaggio nell’Europa dell’est, dove imperversa la guerra: “Vorrei andare in Ucraina, e prima volevo andare a Mosca. Ci siamo scambiati messaggi su questo perché ho pensato che se il presidente russo mi avesse dato una piccola finestra per servire la causa della pace… E ora è possibile, dopo essere tornato dal Canada, è possibile che riesca ad andare in Ucraina”, ha detto. “La prima cosa è andare in Russia per cercare di aiutare in qualche modo, ma mi piacerebbe andare in entrambe le capitali”. Resta solo da capire il “quando”.

Il Faro online – Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte