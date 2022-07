Fiumicino – Il viaggio dell’ICS Beach Volley Tour Lazio 2022 non si ferma e il 16 e 17 luglio farà sosta sul mare di Roma, cambiando superficie, ambientazione e location senza perdere quello spirito che da 19 anni caratterizza la manifestazione. La terza tappa del circuito targato FIPAV Lazio e Istituto per il Credito Sportivo, con il sostegno della Regione Lazio, è in programma nel fine settimana allo stabilimento “Acqua e sale” di Maccarese, in Via Monti dell’Ara, per un altro torneo di livello B1 che coinvolgerà i migliori beachers del territorio e non solo.

Ad Anguillara, infatti, c’è stata l’ennesima dimostrazione di quanto l’ICS sia diventato ormai un evento di caratura nazionale: oltre alla presenza di numerosi giocatori di Serie A, a vincere nel femminile è stata la coppia formata da Serena Cimmino e Anna Piccoli, provenienti rispettivamente da Torino e Milano. Nella finale maschile si sono confrontati invece alcuni tra i migliori giocatori del Lazio, con il successo di tappa conquistato da Daniele Sablone ed Emanuele Bondini, protagonisti nella stagione indoor appena conclusa in Serie B con la Roma Volley e con la Lazio Pallavolo. Il tour è sempre più amato da atleti e atlete provenienti da tutta Italia.

Foto 3 di 4







La terza tappa è organizzata dal Comitato Regionale guidato da Andrea Burlandi con la collaborazione del promoter RomaBeachTour – dal 2011 RBT è uno dei punti di riferimento per lo sviluppo della disciplina sul territorio romano – e segnerà probabilmente un punto di svolta per la classifica generale della kermesse; a metà torneo (con le ultime due uscite in programma a Latina il 23 e 24 luglio e a Ostia il 30 e 31 luglio) c’è ancora tanto equilibrio nella classifica generale. L’obiettivo per tutti è acquisire il maggior numero di punti possibili per scalzare i campioni in carica Rossi-De Fabritiis nel maschile e Barboni-Casani nel femminile e prendersi un posto di rilievo nell’albo d’oro in vista della 20a edizione del 2023. Per la location di Maccarese si tratta di un grande ritorno dopo la festa dell’ICS Beach Volley Tour Lazio 2018: 4 anni fa su questa sabbia vinsero Sonia Graziano-Francesca Peleggi e Edoardo Frangi-Michele De Carolis.

Il Faro online, Foto di Morris Paganotti – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link