Grand Prix di judo, Matteo Piras è argento a Zagabria

Zagabria – Dopo la medaglia d’argento conquistata due settimane fa ai Giochi del Mediterraneo, il ventottenne Matteo Piras si è confermato anche nel Grand Prix a Zagabria realizzando un’altra gara eccellente che lo ha visto, anche in questo caso, al secondo posto dei 66 kg.

Cinque vittorie ottenute sul turkmeno Hekim Agamammedov, sul francese Orlando Cazzorla, sullo spagnolo Alberto Gaitero martin, sul sudcoreano An Jaehong ed in semifinale sul romeno Lucian Bors Dumitrescu. A fermare Piras in finale è stato l’azero Yashar Najafov.

“Lo avevamo visto combattere alla grande ai Giochi del Mediterraneo due settimane fa -ha commentato il Team Manager Alessandro Comi, che lo ha seguito in gara- e oggi ha confermato di essere tornato. Matteo è un atleta ormai maturo che per il percorso che ha alle spalle, oggi è capace di salire sul tatami con grande tranquillità e concentrazione da vendere. La gara di oggi lo ha visto proprio così: a suo agio, consapevole ma soprattutto leggero, prima, dopo e durante la gara. Questa è la sua prima medaglia in un Grand Prix, il cui merito va a lui stesso e chi, con lui, non ha smesso di crederci”. (fijlkam.it)(foto@fijlkam)

