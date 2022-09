Judo, la Nazionale maschile e femminile in raduno a Ostia

Ostia – Gli atleti della Nazionale Senior di judo maschile e femminile sono in ritiro al Centro Olimpico Federale Fijlkam di Ostia.

Sotto la guida dei tecnici federali e dei tecnici e degli ingegneri dell’Istituto di Scienza dello Sport del CONI, gli azzurri stanno svolgendo la preparazione in vista dei prossimi Campionati Mondiali Assoluti che si svolgeranno a Tashkent (Uzbekistan) dal 6 al 12 ottobre: per loro una batteria di test per le valutazioni metaboliche, neuromuscolari e funzionali specifiche al fine di ottenere dati strategicamente fondamentali in prossimità di questo importante impegno agonistico.

I risultati forniranno allo staff tecnico gli elementi essenziali per la valutazione del percorso intrapreso e per inserire in futuro i necessari accorgimenti metodologici per mantenere sempre al top la condizione fisica e tecnica degli azzurri. (coni.it)(foto@fijlkam)

