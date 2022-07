Ics Beach Volley Tour Lazio: i campioni di Maccarese sono Sablone-Bondini e Rocci-Gless

Fiumicino – Il bis di Sablone e Bondini nel maschile, l’acuto di Rocci e Gless tra le donne. Sono loro i vincitori della 3a tappa dell’Ics Beach Volley Tour Lazio 2022, che si è svolta sabato 16 e domenica 17 luglio allo stabilimento Acqua e Sale di Maccarese. Non c’è stato un attimo di pausa nella due giorni di beach organizzata dalla FIPAV Lazio e dall’Istituto per il Credito Sportivo, con il contributo della Regione Lazio e il sostegno del promoter RomaBeachTour: un torneo che ha visto confrontarsi alcuni tra i migliori giocatori del circuito, arrivato così al giro di boa quando mancano due sole tappe (Latina, 23 e 24 luglio e Ostia, 30 e 31 luglio) alla fine dei giochi.

Giulia Rocci e Katja Gless, vincitrici del torneo del Foro Italico durante le finali del Mondiale di Beach Volley, hanno dominato la tappa di Maccarese dell’Ics Beach Volley Tour Lazio con un percorso netto e un solo set perso in 4 partite giocate. Dopo le due vittorie nella giornata di sabato, entrambe per 2-0 contro Marrocco-Mancini e Mocci-Abbatecola, la 27enne romana e la 38enne tedesca hanno battuto 2-1 in semifinale ancora Alessia Marrocco e Mara Mancini imponendosi successivamente per 2-0 nella finalissima contro Gatto e Krasteva.

Partita senza storia quella per la medaglia d’oro: 21-14 nel primo parziale e 21-13 nel secondo, Giulia e Katja hanno dominato meritando il successo dopo aver partecipato anche alle precedenti tappe di San Felice Circeo e Anguillara. A Maccarese conquistano il terzo posto Michela Sciscione e Francesca Furlanetto, grazie al 2-0 su Marrocco-Mancini nella finalina per il bronzo.

Entusiasmante la finale per il 1° posto maschile, vinta in rimonta da Daniele Sablone ed Emanuele Bondini che con questo successo bissano il trionfo della settimana scorsa ad Anguillara portando a casa la seconda tappa consecutiva e posizionandosi in testa alla classifica generale. Sotto 1-0 nel primo set, Sablone e Bondini hanno annullato due match point agli avversari e dopo aver conquistato ai vantaggi il secondo parziale (25-23) si sono presi anche il terzo sul punteggio di 15-10, in un crescendo di giocate ed emozioni. Daniele ed Emanuele hanno vinto 3 partite sabato (2-0 contro Tretto-Lemme, 2-1 contro Longo-Gargiulo e 2-0 contro Pizzini-Varvaro), mentre nella semifinale – il replay della finale della scorsa settimana sul lago di Bracciano: stesso esito – hanno avuto la meglio su Panici e Marinelli; i quali hanno poi dato forfait, consegnando la medaglia di bronzo a Pizzini e Varvaro.

Presente alla tappa il presidente della FIPAV Lazio, Andrea Burlandi, che ha premiato le coppie sul podio. La 19a edizione della kermesse entra sempre di più nel vivo: ancora due tappe e conosceremo i campioni del Lazio dell’estate 2022.

TABELLONE FEMMINILE

SEMIFINALI

Sciscione/F. Furlanetto – E. Gatto/E.Krasteva 1-2 (19-21, 21-16, 11-15)

G. Rocci/K. Gless – A. Marrocco – M. Mancini 2-0 (21-13, 19-21, 15-10)

FINALI

1-2 posto: G. Rocci/K. Gless – E. Gatto/E.Krasteva 2-0 (21-14, 21-13)

3-4 posto: M. Sciscione/F. Furlanetto – A. Marrocco – M. Mancini 2-0 (21-17, 21-12)

TABELLONE MASCHILE

SEMIFINALI

Sablone/E. Bondini – D. Panici/M. Marinelli 2-0 (21-18, 21-13)

L. Ciccarelli/A. Fornaro – M. Pizzini/E. Varvaro 2-0 (21-16, 21-16)

FINALI

1-2 posto: D. Sablone/E. Bondini – L. Ciccarelli/A. Fornaro 2-1 (19-21, 25-23, 15-10)

3-4 posto: D. Panici/M. Marinelli – M. Pizzini/E. Varvaro 0-2 (0-21, 0-21)

Foto di Morris Paganotti

