Canottaggio Under 23, l’Italia conquista 5 finali ai Mondiali di Varese

Varese – L’Italia, impegnata con 10 barche nella terza giornata di eliminatorie dei Mondiali Under 23 di canottaggio a Varese, guadagna altre cinque finali (doppio Pesi Leggeri, due senza e otto femminili, quattro senza e quattro con maschili) e tre semifinali (singolo e doppio maschili, doppio femminile), ritrovandosi così dopo tre giorni di qualificazioni con ancora 17 equipaggi – 11 in finale e sei in semifinale – in lizza per le medaglie iridate sulle 20 presentate. Nella giornata odierna, dai recuperi arrivano ben cinque successi.

Exploit dell’otto femminile di Sofia Secoli, Letizia Mitri, Eleonora Nichifor, Lucrezia Baudino, Gioconda Iannicelli, Alice Dorci, Beatrice Crevani, Anita Boldrino e Martina Barili al timone, che nel serrato ripescaggio – tutte e cinque le ammiraglie piombano sul traguardo in un fazzoletto di appena 1.31 secondi – vincono per tre decimi sulla Germania, andando in finale. Nel doppio Pesi Leggeri femminile vittoria dominante sull’Ungheria e pass per la finale di Greta Parravicini e Elena Sali, mentre con un secondo di vantaggio sull’Irlanda vince il quattro senza maschile di Alessandro Bonamoneta, Davide Verità, Edoardo Caramaschi e Davide Comini, anch’essi in finale.

Valgono invece l’accesso in semifinale i successi dei due doppi, quello femminile di Josephine Debelle e Matilde Barison sugli Stati Uniti e quello maschile di Andrea Licatalosi e Tommaso Molinari sulla Gran Bretagna. Vanno in finale con il secondo ed il terzo posto nei rispettivi ripescaggi invece il due senza femminile di Giorgia Borriello e Clara Massaria e il quattro con maschile di Ivan Galimberti, Volodymyr Kuflyk, Aniello Sabbatino, Antonio Zaffiro e Filippo Wiesenfeld al timone, mentre la seconda piazza nel suo quarto di finale del singolo maschile vale l’accesso in semifinale anche per l’azzurro olimpico Gennaro Di Mauro. In virtù del quarto posto ottenuto nei recuperi, disputeranno le finaline per le posizioni dalla settima in giù il due senza e l’otto maschili. Domani, nella quarta giornata dei Mondiali Under 23, gli azzurri saranno impegnati nelle semifinali tra le ore 14.00 e le ore 15.55, con le regate di Varese che saranno trasmesse in diretta su Rai Play dalle 14.00 alle 15.15.

(foto@MimmoPerna)

