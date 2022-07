Musetti: “Con Alcaraz è stata una battaglia sportiva. Spero di andare alle Finals”

In queste ore Lorenzo Musetti, reduce dal primo successo in carriera in un torneo di Atp, coccola fiero il trofeo di Amburgo (leggi qui), vinto con il grande Alcaraz, giovane e promettente come lui ed esordisce al nuovo Torneo di Umago. Vince con Bedene e prosegue il cammino in competizione.

Alla vigilia del ritorno in campo, l’azzurro ha concesso una lunga e interessante intervista a SkySport. Con Alcaraz è stata una vera battaglia sportiva e la vittoria arrivata dopo tre set sudati, è stata dedicata a sua nonna che l’ha cresciuto e a cui deve tanto: “Carlos è un grandissimo lottatore, bisogna sparargli per abbatterlo – dice Musetti – all’ultimo match point quasi non ci credevo di essere riuscito a vincere, visto che sui match point precedenti aveva trovato sempre una soluzione vincente”.

“Siamo cresciuti insieme sia dal punto di vista umano che professionale – prosegue – avevamo giocato l’ultima volta a Trieste, spero in futuro di vivere altre battaglie con lui, Sinner e Berrettini”.

Il toscano intanto ha raggiunto il suo miglior piazzamento nella classifica mondiale salendo alla posizione numero 31 dell’Atp. Con questa vittoria ha raccolto punti preziosi ed è volato nella Race per le ATP Finals, in programma a Torino a novembre, raggiungendo la 21esima posizione. Lui dichiara: “Le Finals sono un sogno per me – ammette – è difficile – sottolinea – ma ci sono ancora tanti tornei. Siamo a metà stagione, se ci fossero stati più tornei su terra rossa da qui a fine anno l’avrei definito un obiettivo. Adesso, però, giocherò l’ultimo torneo su terra, poi andrò in America per giocare sul cemento che è una superfice un po’ più difficile per me. Tuttavia sono convinto di poter dire la mia anche lì”.

(foto@Federtennis-Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.